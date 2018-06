Niedziele handlowe 2018. 10 czerwca duże sklepy zamknięte

Jak przewiduje ustawa o zakazie handlu, na każdy miesiąc w 2018 roku będą przypadać dwie niedziele handlowe – zazwyczaj będą to pierwsza oraz ostatnia niedziela miesiąca. 10 czerwca to druga niedziela w tym miesiącu, a więc będzie to dzień wolny od handlu. Warto o tym pamiętać i kupić niezbędne artykuły w piątek lub w sobotę.

Jakie sklepy będą zamknięte 10 czerwca 2018 r.? Na pewno nieczynne będą super- i hipermarkety, m.in. Lidl, Tesco, Carrefour, Biedronka.

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Kiedy sklepy będą zamknięte? [KALENDARZ]

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Czy 10 czerwca sklepy będą otwarte? Fot. Grzegorz Skowronek / AG

Niedziele handlowe 2018. Czy zakaz handlu obowiązuje wszystkich?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o zakazie handlu w niedzielę wskazuje 32 wyjątki od ogólnopolskiej reguły. Oznacza to, że dla niektórych sklepów każda niedziela może być niedzielą handlową. Sprzedawać bez żadnych ograniczeń mogą m.in. apteki, punkty pocztowe, cukiernie, piekarnie, kwiaciarnie, restauracje, lodziarnie, kliniki dla zwierząt oraz stacje benzynowe.

Żabka to placówka pocztowa. Będzie czynna w niedziele bez handlu

Niedziele handlowe 2018. Zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje wszystkich Fot.Agnieszka Sadowska / AG

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany?

Przyjęta w styczniu tego roku ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje, że zakaz ten będzie wprowadzany stopniowo. W 2018 roku niedziele handlowe będą wypadać dwa razy w miesiącu, z kolei w 2019 roku już tylko raz. Przełomowym rokiem będzie rok 2020, w którym będziemy mogli zrobić zakupy wyłącznie w siedem niedziel w roku. Będą to m.in. dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem oraz jedna niedziela przed Wielkanocą.

Niedziele handlowe 2018 [KALENDARZ]