Niedziele handlowe 2018. Czy 17 czerwca będziemy mogli zrobić zakupy?

17 czerwca nie jest niedzielą handlową. Jak mówi ustawa o zakazie handlu w niedzielę, w czerwcu wypadają dwie niedziele handlowe i są to pierwsza oraz ostatnia niedziela miesiąca. 17 czerwca to już trzecia niedziela w tym miesiącu. Jeżeli lubimy robić zakupy w ostatni dzień tygodnia, do galerii handlowej albo hipermarketu będziemy mogli pójść dopiero 24 czerwca.

Niedziele handlowe czerwiec 2018. W które niedziele sklepy będą zamknięte? [KALENDARZ]

Niedziele handlowe 2018. Czy zakaz sprzedaży obowiązuje wszystkich?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę wyszczególnia 32 wyjątki od przyjętej reguły. Są branże dla których każda niedziela to niedziela handlowa, co oznacza, że nawet 17 czerwca będziemy mogli coś kupić w takich placówkach jak apteki, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, restauracje, punkty pocztowe oraz stacje benzynowe. To tam wielu z nas uda się w najbliższą niedzielę, żeby dokupić najbardziej potrzebne produkty.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany w handlu w kolejnych latach?

W ustawie o zakazie handlu w niedzielę możemy przeczytać, że zakaz ten ma być wprowadzany etapami. Do końca 2018 roku niedziele handlowe będą wypadać dwa razy w miesiącu, w 2019 roku raz w miesiącu, natomiast w 2020 zaledwie siedem razy w roku! Zakupy będziemy mogli zrobić tylko w wybrane niedziele, takie jak dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem i jedna przed Wielkanocą.

