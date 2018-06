Ruszył proces w sprawie morderstwa Iwony Cygan. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 policjantów

Morderca Iwony Cygan pozostawał przez wiele lat nieuchwytny, w końcu śledztwo umorzono. Na nowo podjęła je małopolska Prokuratura Krajowa we współpracy z Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W grudniu 2016 roku, po tym jak udało im się przełamać "zmowę milczenia" wśród świadków, rozpoczęły się zatrzymania podejrzanych w sprawie.

Zabójstwo Iwony Cygan. Oskarżeni

O brutalne zabójstwo Iwony Cygan został oskarżony Paweł K. Na podstawie ekstradycji mężczyznę sprowadzono w maju zeszłego roku z Austrii. Nie przyznawał się do winy, odmówił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Jego ojciec, Józef K., usłyszał zarzut współsprawstwa. Na ławie oskarżonych zasiadła również Renata D. G., koleżanka Iwony Cygan, którą posądzono o składanie fałszywych zeznań. Z kolei 14 miejscowych policjantów zostało oskarżonych o nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych oraz utrudnianie śledztwa w celu czerpania korzyści materialnych.

Proces, który nie mógł się rozpocząć

Proces sądowy w sprawie zabójstwa Iwony Cygan miał się odbyć w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Akt oskarżenia skierowano w grudniu zeszłego roku. Jednak wszyscy sędziowie wydziału karnego wnieśli o wyłączenie ich z udziału w sprawie. Powód? Były to wnioski składane "dla dobra sprawiedliwości". Jak wyjaśnił portalowi RMF24 rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Tomasz Kozioł: "jeden z oskarżonych byłych policjantów jest powiązany rodzinnie z dwójką sędziów tarnowskich sądów". Rodzina Iwony Cygan również miała zastrzeżenia co do słuszności prowadzenia sprawy w tarnowskim sądzie.

Wyrok wyda sąd w Rzeszowie

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, który zwrócił akt oskarżenia w celu sformułowania jego niejawnej części w ten sposób, aby mogła być jawna w całości. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wniosek ten uchylił. W międzyczasie pełnomocnik rodziny Iwony Cygan złożył wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu. Bliscy zamordowanej dziewczyny stracili zaufanie do rzeszowskiego sądu. Mimo to sprawa pozostała w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Oskarżonych jest zbyt wielu

Z powodu dużej liczby oskarżonych rozprawa będzie toczyć się w sali Sądu Rejonowego, lecz poprowadzi ją Sąd Okręgowy składający się z dwóch sędziów zawodowych oraz trzech ławników. Mała ilość dostępnego miejsca spowodowała też, że sąd wydał karty wstępu – 20 dla publiczności i 20 dla dziennikarzy. Rozpraw ma być aż 16, z czego 6 odbędzie się w czerwcu.