Organizatorzy aukcji w Janowie Podlaskim pokazali spot. "Są krzaki i bocian. Tylko koni brak"

28 maja w serwisie YouTube pojawił się spot Janów Podlaski Auction 2018, który ma promować słynną aukcję. Problem w tym, że gdyby nie tytuł filmu, trudno byłoby się domyślić, że chodzi w nim o promocję aukcji koni.

Owszem, konie też są, ale w trwającym równo minutę filmie sceny z nimi zajmują łącznie kilkanaście sekund. Co widzimy częściej? Głównie tereny janowskiej stadniny, dużo pięknych drzew i krzewów, jest też stojący bocian i urocza wiewiórkę na drzewie. W tle cały czas leci wesoła, jednostajna muzyka.

"To jest film promocyjny drzew, krzaków i zabudowań, a nie targu końskiego"

Fakt, że w spocie konie występują rzadko nie umknął uwadze użytkowników YouTuba. "To jest film promocyjny drzew, krzaków i zabudowań, a nie targu końskiego." - czytamy w jednym z komentarzy.

Ostrzej wypowiedział się inny komentujący: "Co to za szmelc? To na to idą publiczne pieniądze? Jakim w ogóle prawem stadnina konna jest państwowa? Ciekawe kto i ile wziął pieniędzy za wyprodukowanie tego szajsu może tym się pochwalicie?"

Niektórzy zwracali uwagę na poziom techniczny produkcji: "Zatrudnijcie filmowca. Zero profesjonalizmu. Kompletny dramat. Żenada jaki jest poziom ludzi, którzy są partyjnie wsadzani na te wszystkie stanowiska. Nachapcie się i wypieprzać".

Zapytaliśmy organizatorów aukcji o koszta spotu oraz o to, do kogo w zamyśle spot jest kierowany. Czekamy na odpowiedź.

Co dalej z aukcją "Pride of Poland"?

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o zmianie nazwy aukcji Pride of Poland. Aukcja miała nazywać się 49th Janów Podlaski Auction & Summer Sale.

Jak donosiły w weekend radio RMF FM i "Fakty" TVN, zmienić się mają się zasady słynnej aukcji. Według informacji dziennikarzy prawdopodobnie nie będą mogły w niej brać udziału konie z prywatnych stadnin. Na aukcję wstęp będą miały tylko VIP-y z zaproszeniami - wynikało z nieoficjalnych informacji dziennikarzy.

W poniedziałek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydał specjalne oświadczenie. Wynika z niego, że letnia aukcja będzie nosić nazwę "Pride of Poland - Janów Podlaski Auction", a na wydarzenie będą mogły zgłaszać swe konie także stadniny prywatne.