Zostawiają dzieci w samochodach. Reakcje? "Wiem, no i co z tego?", "Zajmij się swoim życiem"

Na grupie "INFORMACJE DROGOWE - ŚLĄSK I OKOLICE" na Facebooku pojawił się wpis dotyczący lekkomyślnego zachowania jednego z klientów sklepu w Katowicach. Autorka wiadomości opisuje, jak we wtorek na parkingu przed marketem dostrzegła dwoje dzieci zamknięte w zaparkowanym firmowym samochodzie.

"No i co z tego?"

Według relacji przez 15 minut nikt nie przyszedł do dzieci. W końcu kobieta wezwała ochronę, mężczyznę udało się odnaleźć. Gdy został poinformowany, w jakim celu go szukano, miał odpowiedzieć: "Wiem, że zostawiłem dzieci, no i co z tego?".

Użytkownicy Facebooka powiadomili o sprawę firmę, dla której pracuje mężczyzna. W związku z tym przedsiębiorstwo wydało komunikat.

"W pierwszej kolejności oczywiście skontaktowaliśmy się z pracownikiem - chcieliśmy poznać szczegóły i od razu wyjaśnić sprawę. Wiemy, że dzieciom nic się nie stało i ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - poinformowała firma. Przedsiębiorstwo zaznaczyło, że podjęło decyzję o przeprowadzeniu specjalnego szkolenia dla pracowników dotyczącego pozostawiania dzieci i zwierząt w samochodach. "Wielu z naszych pracowników jest rodzicami - tym bardziej w okresie nadchodzących upałów chcemy przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Jest nam bardzo przykro, że do takiej sytuacji doszło, jednocześnie bardzo dziękujemy za szybką reakcję" - napisano na koniec komunikatu.

"Zajmij się swoim życiem"

Do podobnej sytuacji doszło w poniedziałek w Olsztynie. Jak informuje olsztyńska policja w upalne popołudnie matka zostawiła dziecko w zaparkowanym pod jednym z marketów samochodzie. Na nierozważne zachowanie kobiety zareagował taksówkarz, który widział całą sytuację.

Z jego relacji wynika, że ok. godz. 11, gdy termometr wskazywał 28 stopni, pod sklepem zaparkowała matka z trójką dzieci. Dwoje wzięła ze sobą do sklepu, trzecie pozostało w samochodzie. "Dziewczynka, która została w samochodzie płakała i wyglądała na przerażoną" - informuje policja. Na szczęście kierowca taksówki nie pozostał obojętny. Krzyknął do kobiety, że w samochodzie znajduje się dziecko, "zajmij się swoim życiem, to nie twoja sprawa" - miała odpowiedzieć matka. W pewnym momencie do dyskusji włączył się jeden z przechodniów, który powiedział "nie chcemy kolejnej tragedii". Dopiero wtedy matka wróciła po 7-letnią dziewczynkę.

Policja bada, czy kobieta naraziła dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może za to grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Piekary Śląskie. Zostawiła dziecko z psem

Lekkomyślnością wykazała się również matka z Piekar Śląskich, która pod koniec maja zostawiła w samochodzie dziecko z psem. Policję o zdarzeniu zaalarmował przechodzący obok auta mężczyzna. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, w granatowym volkswagenie zastali płaczące i spocone 3-letnie dziecko oraz biegającego po samochodzie psa.

Policjanci mieli już wybijać szybę w aucie, gdy ze sklepu wyszedł ojciec 3-letniego chłopca, a później pojawiła się także matka dziecka. Jak relacjonowali funkcjonariusze, rodzice chłopca nie potrafili zrozumieć, co złego jest w pozostawieniu zarówno jego, jak i psa, w nagrzanym aucie.