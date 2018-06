12 osób w złym stanie po zażyciu substancji psychoaktywnych. Rozprowadzał je 18-latek

cinsson przed chwilą 0

To zły tytuł.. chyba, że całą otaczającą chemię nazwiemy psychoaktywną.

Jak pamiętam jakiś program, gdzie mówiono jak są robione dopalacze to są to często zwykłe proszki ze sklepów chemicznych czy kleje ze sklepów budowlanych.

Tu sednem jest aby przekonać podatnych na używki lub uświadomić, że to co biorą to to samo co mama wrzuca do pralki aby uprać spodnie. Niszczą sobie zdrowie i płacą za coś co jest warte 5gr, parędziesiąt złotych.