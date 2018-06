Dwaj mężczyźni pili razem alkohol. Jeden zasnął w samochodzie. Gdy się ocknął, rozjechał kolegę

W piątek rano, dyżurny komendy przyjął zgłoszenie dotyczące znalezienia zwłok mężczyzny na łące na terenie powiatu lublinieckiego. Skierowani na miejsce śledczy ustalili, że nieżyjący 73-latek poprzedniego wieczoru spożywał w tym miejscu ze swoim znajomym alkohol. Ślady na jego ciele wskazywały, że mógł zostać potrącony przez samochód.

Kryminalni ustalili dane mężczyzny, który poprzedniego dnia towarzyszył zmarłemu i w niespełna godzinę po uzyskaniu informacji zatrzymali 62-latka. Przeprowadzone badane wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Okazało się, że poprzedniego dnia razem z nieżyjącym 73-latkiem spożywał alkohol. Nad ranem przebudził się w swoim samochodzie i przekonany, że znajomy wrócił do domu, pojechał do siebie. Odjeżdżając, najechał na leżącego w pobliżu auta mężczyznę.

62-latek usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości i nieumyślnego spowodowania śmierci. Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu teraz kilkuletni pobyt w więzieniu.