Major Józefa Życińska ps. "Zośka" nie żyje. Służyła w oddziale Jana Piwnika "Ponurego"

maaac godzinę temu Oceniono 10 razy 4

Szkoda każdego człowieka ale.....



Niestety nasza "prawica" doprowadziła do takiej sytuacji, ze jak słyszę, że ktoś jest tak określany: >>>Po wojnie była zaangażowana w akcje przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa i Korpusowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego, walczyła z ustrojem komunistycznym.<<< to zadaje sobie pytanie - bohater, ofiara czy jednak zbrodniarz?



I jeszcze jedno - jak ktoś jest katowany przez Policję czy Milicję to jest bez wątpienia ofiarą przemocy ale nie świadczy to bynajmniej że jest jakimś bohaterem - a jak ktoś ma coś przeciw to niech sobie przypomni zamęczonego przez PiSiepaczy Igora.