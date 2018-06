Ruda Śląska. Pseudokibice z pałkami zaatakowali uczniów. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do ataku doszło we wtorek ok. godz. 10 w Rudzie Śląskiej. Jak podaje "Dziennik Zachodni" grupa uczniów wracała do szkoły z zajęć sportowych. W okolicach kompleksu sportowego Burloch Arena na uczniów rzuciło się kilku pseudokibiców w kominiarkach. Mężczyźni bili młodych ludzi pałkami teleskopowymi.

Atak pseudokibiców w Rudzie Śląskiej. Poszukiwania trwają

W ataku ucierpiało dwóch chłopców w wieku 15 lat, przetransportowano ich do szpitala w Chorzowie. Napastników cały czas poszukuje policja. - Policjanci analizują nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków - powiedział "Dziennikowi Zachodniemu" asp. Arkadiusz Ciozak.

Jak informują lokalne media, napadnięci uczniowie mówią o 3-4 napastnikach, z kolei świadkowie zdarzenia twierdzili, że było ich nawet 10.