Protest pielęgniarek w szpitalu w Białymstoku. Ponad 80 proc. z nich na zwolnieniach lekarskich

Protest piel璕niarek w bia這stockim szpitalu polega na braniu przez piel璕niarki masowych zwolnie lekarskich z powodu przem璚zenia. Nieoficjalnie wiadomo, 瞠 jest to forma strajku.

Protest piel璕niarek. Jedna oddzia這wa

Protest piel璕niarek i trudn sytuacj szpitala w Bia造mstoku skomentowa豉 dla RMF24 dyrektor plac闚ki, profesor Anna Wasilewska: "W tej chwili na ka盥ym oddziale mamy tylko oddzia這w i ewentualnie jedn piel璕niark, kt鏎a pomaga przy pacjentach. Odwo豉li鄉y wszystkie przyj璚ia planowe. Pacjenci, kt鏎zy s pacjentami og鏊nopediatrycznymi skierowali鄉y do szpitala wojew鏚zkiego, w razie potrzeby b璠ziemy prosi o pomoc inne plac闚ki. Musimy przyjmowa pacjent闚 w stanie zagro瞠nia 篡cie, poniewa posiadamy oddzia intensywnej terapii, pacjent闚 onkologicznych, pacjent闚, kt鏎ym musimy udzieli specjalistycznej pomocy".

Postulaty piel璕niarek

Protest piel璕niarek w bia這stockim szpitalu ma zmusi dyrekcj szpitala do podniesienia wynagrodze. Nie zmieni造 si one od 2015 roku, kiedy piel璕niarki w ramach ostrze瞠nia urz康zi造 dwugodzinny strajk. Obecny protest ma o wiele ostrzejsz form – ponad 80 proc. os鏏 zatrudnionych w szpitalu przynios這 zwolnienia lekarskie w poniedzia貫k. Strajk mo瞠 potrwa nawet do ko鎍a tygodnia. Piel璕niarki domagaj si podwy瞠k w wysoko軼i 400 z這tych, podczas gdy dyrekcja szpitala oferuje im 103 z這te.

Ci篹ka praca za najni窺z krajow

Agnieszka Olchim, przewodnicz帷a Zwi您ku Zawodowego Piel璕niarek i Po這積ych w UDSK komentuje spraw: „Nie mo瞠my si na to zgodzi. Proponowa豉m nawet 215 z這tych, ale dyrektor si nie zgodzi豉. Jest nam przykro i przepraszamy rodzic闚 za tak sytuacj, ale to jest ostateczno嗆. […] Piel璕niarka, kt鏎a przychodzi do pracy po 3-letnim licencjacie dostaje 2085 z這tych wynagrodzenia zasadniczego brutto, a jest to bardzo ci篹ka i odpowiedzialna praca. Teraz jest du穎 biurokracji, pracy przy dokumentach i ma這 mamy czasu dla pacjent闚”. Dyrekcja szpitala rozk豉da r璚e. – Nie jeste鄉y w stanie nic wi璚ej zrobi finansowo. Ka盥a grupa medyczna, pracownik闚 dosta豉 propozycj 25 procent r騜nicy wed逝g stawek ustawowych. Tego musimy si trzyma i nie mo瞠my inaczej traktowa piel璕niarek – komentuje profesor Wasilewska.