Zabił matkę, uciekał ciężarówką, po drodze staranował radiowóz. Nagranie z zatrzymania 31-latka

kirdan1 godzinę temu

Okoliczności czynu:

a) facet jest zdenerwowany, trudno kontaktowy, zamyka się w szoferce

b) rzuca się na matkę, gdy ta zaniepokojona puka do drzwi ciężarówki

c) ucieka, potem sam wraca do domu, znów ucieka

d) nic nie pamięta (tak przynajmniej twierdzi) z tych wszystkich godzin



mogą wskazywać na ciężką i długo nierozpoznawaną schizofrenię.

Duże prawdopodobieństwo, że zostanie uznany za trwale niepoczytalnego. Kaftan i zakład do końca życia.