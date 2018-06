W Dąbrowie Górniczej IPN kazał usunąć pomnik Armii Czerwonej. Prace przerwała policja

calmy 2 godziny temu Oceniono 33 razy 21

Polegli żołnierze radzieccy to młodzi chłopcy pędzeni milionami na śmierć z aparatczykami z NKWD za plecami gotowymi ich rozstrzelać przy pierwszej próbie oporu. Nie wybrali swojego losu. Mieli rodziny, rodzeństwo, Rodziców, mieli dzieci, które osierocili.

Mścić się na pomnikach upamiętniających śmierć niewinnych ofiar stalinizmu może tylko ostatnia gnida.

We Francji, pod Verdun stoją pomniki upamiętniające niemieckie ofiary I WS i Francuzi składają tam kwiaty. IPN to barbarzyńcy a to co robią jest haniebne.