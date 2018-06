Absurd w zalanym Kórniku. Straż pożarna pomagała po ulewie. Kobieta wezwała policję

Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne) (Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta)

Straż pożarna ruszyła do akcji po ulewie, która zalała ulice w Kórniku pod Poznaniem. W pewnym momencie na miejsce przyjechali też policjanci. Nie po to, by pomóc.

Straż pożarna interweniowała w Kórniku po sobotniej ulewie. W stolicy Wielkopolski i okolicach burze spowodowały utrudnienia w ruchu, zalane były ulice. Najgorzej było m.in. w Kórniku - opisuje lokalny "Głos Wielkopolski". Woda zalała działki, ulice i piwnice. Mieszkańcom była potrzebna pilna pomoc straży pożarnej. Kórnik. Do straży pożarnej przyjechała policja W zalanym Kórniku pracowali m.in. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań Głuszyna. Gdy późnym wieczorem zajmowali się wypompowywaniem wody z zalanej piwnicy, przyjechał do nich patrol policji. Funkcjonariusze poinformowali straż pożarną, że dostali od osoby z okolicy zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej przez strażackie pompy - opisuje absurdalną sytuację Radio Poznań. Straż nie przerwała pracy, a policjanci odjechali po sporządzeniu notatki. Później policja tłumaczyła, że nie doszło do wykroczenia, ale funkcjonariusze musieli zareagować na zgłoszenie od kobiety z okolicy. Według informacji zebranych przez dziennikarzy Radia Poznań, mieszkanka Kórnika regularnie prosi o interwencje policji i zazwyczaj jej zgłoszenia nie są uzasadnione.

