Niedziele handlowe sierpień 2018. Sklepy będą zamknięte także w jedną środę [KALENDARZ]

Wprowadzony na początku roku zakaz handlu w niedzielę da o sobie znać także w sierpniu. Które niedziele w sierpniu to niedziele handlowe, a które są niedzielami bez handlu?

Kiedy w sierpniu zrobimy zakupy? Poniżej znajdziesz nasz kalendarz niedziel handlowych na sierpień 2018.

Niedziele handlowe sierpień 2018. KALENDARZ

Podobnie jak w miesiącach poprzednich, w sierpniu 2018 większe zakupy zrobimy w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Wtedy będziemy mogli pójść do sklepu Biedronka, Lidl czy Tesco, a także do galerii handlowej.

Warto pamiętać, że w sierpniu wypada jeszcze jeden dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to 15 sierpnia (środa) – święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Niedziela handlowa. W których sklepach można robić zakupy bez względu na zakaz handlu?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w styczniu 2018 roku ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje 32 wyjątki od ogólnopolskiej zasady. Oznacza to, że niedziele handlowe to dla pewnych branż wszystkie niedziele w roku. Jakie to branże? Sprzedawać we wszystkie dni w miesiącu mogą m.in. apteki, stacje benzynowe, cukiernie, piekarnie, restauracje, lodziarnie, kwiaciarnie, punkty pocztowe, sklepy z pamiątkami oraz sklepy z dewocjonaliami.

Kolejne niedziele handlowe

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje, że zakaz będzie wprowadzany stopniowo. W 2018 roku niedziele handlowe będą wypadać dwa razy w miesiącu, w 2019 roku tylko raz, z kolei w roku 2020 na zakupy pójdziemy tylko w siedem wyjątkowych niedziel, m.in. przed świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą.