Aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim odbędzie się. "Presja ma sens"

Nie Pride of Poland (Duma Polski), a 49th Janów Podlaski Auction & Summer Sale - tak na oficjalnej stronie internetowej reklamowana jest tegoroczna aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim.

Aukcja Pride of Poland zmienia nazwę? Tak sugeruje strona janowauction.com

Jak donosiły w weekend radio RMF FM i "Fakty" TVN, zmienić się mają się zasady słynnej aukcji. Według informacji dziennikarzy prawdopodobnie nie będą mogły w niej brać udziału konie z prywatnych stadnin. Na aukcję wstęp będą miały tylko VIP-y z zaproszeniami - wynikało z nieoficjalnych informacji dziennikarzy, ale podobny przekaz można znaleźć na stronie janowauction.com. Czytamy tam: "Na obie aukcje: aukcję główną oraz Summer Sale wstęp jest na zaproszenie".

W Janowie Podlaskim nie podali nazwy aukcji

W materiale "Faktów" TVN o zmiany w aukcji pytany był minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Nie chciał rozmawiać. - Ale wie pan o tych zmianach? - dociekała dziennikarka. - Wiem i... to jest, jakby... Do udzielania wyjaśnień jest organizator - odparł Jurgiel, wsiadając do samochodu. Z kolei Grzegorz Chochowski, pełniący obowiązki prezesa stadniny w Janowie nazwy aukcji nie chciał zdradzić. - Aukcja będzie i zakończy się sukcesem. Wszystko będzie w jak najlepszym porządku - uciął. "Jak mówi prezes, na szczegóły za wcześnie" - cytowała dziennikarka. I podkreślała: "mimo że aukcja już za 2 miesiące, nikt nie zna listy imion wystawianych koni".

W poniedziałek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydał specjalne oświadczenie. Wynika z niego, że letnia aukcja będzie nosić nazwę "Pride of Poland - Janów Podlaski Auction", a na wydarzenie będą mogły zgłaszać swe konie także stadniny prywatne. Poniżej treść komunikatu. - Presja ma sens - skomentowała posłanka PO, Dorota Niedziela.

W dalszej części oświadczenia ws. Pride of Poland napisano: "w najbliższym czasie podamy również telefon kontaktowy do biura prasowego aukcji". Z kolei w "Faktach" b. prezes stadniny w Michałowie Jerzy Białobok zaznaczał, że na promocję aukcji jest już mało czasu.

Pride of Poland się odbędzie - oświadczenie

"W dniu 4 czerwca br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów Stadnin Koni w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz KOWR.

Spotkanie było poświęcone organizacji tegorocznej aukcji Pride of Poland. W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami dotyczącymi aukcji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że nieprawdą jest jakoby aukcja w tym roku miała być odwołana. Oświadcza również, że:

1. Aukcja Pride of Poland odbędzie się w Janowie Podlaskim w dniu 12 sierpnia br.

2. 13 sierpnia br. w stadninie w Janowie Podlaskim odbędzie się letnia aukcja „Summer Arabian Horse Sale”.

3. Na aukcje „Pride of Poland - Janów Podlaski Auction” i „Summer Arabian Horse Sale” mogą zgłaszać konie także stadniny prywatne."