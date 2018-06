Robert Brylewski zmarł w wyniku urazu po pobiciu? Śmierć muzyka bada prokuratura

birdy-niam-niam 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

niestety, nawet jeśli skażą tomasza j. na 15 lat (SIC!) za zabicie (czy też jakieś prawne wygibasy typu "pobicie ze skutkiem śmiertelnym, odłożonym w czasie"), co jest przy aktualnym prawodawstwie praktycznie niemożliwe (dostanie pewnie - jeśli w ogóle - jakieś 7-8 lat), to i tak nie zwróci to życia robertowi. nie zwróci matce syna, partnerce narzeczonego, córkom taty, wnuczkom dziadka, a wszystkim słuchającym jego muzyki - artysty.

smutna to bardzo wiadomość, od wczoraj wciąż mnie trapi smutek...