euro-news pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

to jest skandal. zarabiają na przywożeniu smieci, podpalają je, a my sie trujemy i płacimy jeszcze za straz pozarna. niezłe sobie biznesy pootwierali. W Chinach dostaliby kare śmierci za trucie społeczeństwa i narazanie na choroby a nawet na smierc. Taki pozar latwo może się wymknąć spod kontroli. W Stanach za podpalenia sa nakładane jedne z najsurowszych kar. A u nas co z tego wyniknie? Ludzie, którzy odopowiadaja za skażenie środowiska powinni zaplacic kare finansowa 1000 razy przekraczajaca ich zyski i isc do wiezienia. A rząd powinien już dziś wprowadzić zakaz przywożenia smieci z innych krajów!