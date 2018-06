ebom godzinę temu Oceniono 19 razy 7

To bronienie bicia dieci przez osoby, które same były bite w dzieciństwie to oznaka umysłowej słabości. Nie potrafią sobie mentalnie poradzić z dysonansem "tata dawał mi klapsy, ale przecież kocham tatę", więc upraszczają do "tata dawał mi klapsy z miłości, więc go za to kocham". Nie potrafią się nijak wznieść poza swoją subiektywną słabość i spojrzeć na problem trzeźwym okiem, a zamiast tego do upadłego będą usprawiedliwiać przemoc.