Policja podsumowuje długi weekend. Ponad 1800 pijanych kierowców, 27 zabitych na drogach

robert.kwi pół godziny temu Oceniono 6 razy 4

Ta jasne, p[odbijanie statystyk. Ile z tych pijanych byoby uznanych za pijanych we Francji czy Londynie? To jakas forma masochizmu narodowego. Takie bzdury piszą a w świat idzie przekaz, że w Polsce tylu pijanych na drogach, tylko tyle, że w cywilizowanym kraju za pijanych uznano by może trzech do pięciu - tak się domyslam skoro, nie podają statystyk co do ilości alkoholu we krwi bo by głupio było, co?