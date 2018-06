Pożar w Studziankach opanowany. A rekomendowano zamknięcie składowiska

jozbieszczad godzinę temu Oceniono 5 razy -1

Nigdy dość powtarzania



Rok 2008



Polska śmietniskiem Europy zachodniej ?



Nie spalarnie odpadów, tylko "zakłady odzyskiwania energii" - tak zarządził Parlament Europejski. Zdaniem obrońców środowiska otworzy to drogę do transportu śmieci z bogatszych krajów Europy do Polski.



Dyrektywa o odpadach zaaprobowana już wcześniej przez rządy krajów członkowskich oznacza, że śmieci będą miały status potencjalnych surowców energetycznych. Ich spalanie będzie jednym ze wspieranych przez UE sposobów wykorzystania odpadów. - A to zachęta do transportu śmieci do innych krajów w celu spalenia pod pretekstem "odzysku energii" - ostrzega Paweł Głuszyński z Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów.



- W porównaniu z recyklingiem (czyli odzyskiwaniem ze śmieci tego, co można wykorzystać) spalanie odpadów to nie jest żaden odzysk. Przetwarzając odpady oszczędza się o wiele więcej energii niż wytwarza przy ich spalaniu - powiedział Głuszyński. Według niego przetwarzanie odpadów tworzy więcej miejsc pracy niż budowa pojedynczej instalacji.



Podrzuć śmiecia sąsiadowi



Zdaniem obrońców środowiska dyrektywa będzie zachętą dla takich krajów jak Niemcy, gdzie utylizacja odpadów jest droga, do eksportu odpadów do tańszych krajów, np. do Polski. Nasz kraj w rezultacie może stać się "wielką spalarnią dla całej Zachodniej Europy". Wynika to z międzynarodowych porozumień, które pozwalają na transport odpadów przez granice państw w celu ich recyklingu albo odzysku, a zakazują, gdy w grę wchodzi "unieszkodliwianie".



W ramach wykorzystania unijnych funduszy na lata 2007-2013 Polska chce wybudować co najmniej osiem spalarni śmieci w największych miastach, a jedyna istniejąca dotąd spalarnia w Warszawie ma być rozbudowana. Ma to kosztować co najmniej 4 mld złotych.