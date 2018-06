W poniedziałek ciepło i słonecznie, ale do czasu. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

W poniedziałek 4 czerwca najcieplej będzie w centralnej i wschodniej części Polski - 27 st. C. w Warszawie, Białymstoku czy Łomży. Chłodniej natomiast w Ustrzykach (21 st. C.), Rzeszowie (24. st) i na północy (Koszalin, Dziwnów - ok. 20 st. C.).

Dla pięciu województw (dolnośląskie, śląskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia. Instytut przewiduje, że wystąpią tam burze z gradem.

Według IMGW, lokalnie może spaść do 30 milimetrów deszczu na metr kwadratowy, a prędkość wiatru osiągnie 65 kilometrów na godzinę.

Meteorolodzy ostrzegają też przed gęstą mgłą w województwie łódzkim, ograniczającą widzialność do stu metrów. Po 7.00. widzialność ma się poprawić.

Pogoda. Gdzie jest burza?

