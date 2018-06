Wielki pożar śmieci w Studziankach. Płonie sortownia, strażacy walczą z ogniem

Sortownia śmieci w Studziankach zaczęła się palić ok. godz. 20. Jak poinformował portal Gazeta.pl dyżurny komendy wojewódzkiej PSP obecnie pracuje na miejscu 20 zastępów straży pożarnej. Akcja trwa na obszarze o wymiarach ok. 170 na 70 metrów. - Pożar jeszcze nie jest opanowany, cały czas walczymy z ogniem - informował nas po godz. 22 dyżurny stanowiska kierowania straży pożarnej.

Jutro na godzinę 6.30 przewidziano konferencję prasową w sprawie pożaru.

Seria pożarów wysypisk śmieci

To już kolejny pożar odpadów w ostatnich tygodniach. W sobotę wybuchł pożar na wysypisku śmieci w Kartowicach w Lubuskiem. Jak podał w piątek w Polskim Radiu 24 wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, od początku roku odnotowano w Polsce już ponad 80 takich pożarów. Zwrócił przy tym uwagę, że często są to miejsca, w których składowane są odpady z zagranicy, a przykładem jest Zgierz, gdzie doszło do jednego z większych pożarów.

Rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wwożenia, porzucania i podpalania odpadów. Według Ministerstwa Środowiska straty poniesione w wyniku ostatnich pożarów składowisk to kilkaset milionów złotych. Przyczyny i okoliczności pożarów na terenach składowisk odpadów zbada specjalny zespół Prokuratorów - poinformowała Prokuratura Krajowa.