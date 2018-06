Kolejna martwa foka znaleziona nad polskim morzem. "Najprawdopodobniej zabita przez człowieka"

mer-llink 10 minut temu Oceniono 9 razy 7

Patriotyczny Rybacki Suweren nie zgadza się, aby jakieś foki mu wyjadały Mu Jego ryby, które dąła Mu Najświętsza Panienka. Tylko Jemu...

No to i Kaszubska Dorodna Młodzież daje sobie radę...



P.S. A gdzi jest PROKURATURA i POLICJA??

Aha, precież to PAtrioci i Suwereni niszcza foki... A to my nie widzimy, nie rozumiemy się, zarobieni jestesmy...