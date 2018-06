"20-latek wjechał pod autobus w Gdyni. "Wbił się tak, że z auta nic nie zostało"

Niektórzy na tym forum idioci piszą że kierowca mercedesa „wymusił”..A jakby dziecko na przejściu dla pieszych „wymusiło” to też jest winne ? Po to jest ograniczenie prędkości w mieście by każdy kierowca miał czas by wyhamować i nikogo nie potrącić. Ale chyba dla Polaków w miastach na wszystkich prostych odcinkach powinny być progi zwalniajace bo Polacy nie lubią przestrzegać przepisów.