Spływają oświadczenia majątkowe prezydentów miast. Sprawdzamy. To pióro jest naprawdę drogie

Po oświadczeniach majątkowych posłów za 2017 r. zaczęły pojawiać się oświadczenia majątkowe samorządowców. Sprawdziliśmy, jak wygląda zasobność portfeli prezydentów miast wojewódzkich. Wśród oświadczeń majątkowych które już widnieją w internecie, a dokładnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, brakuje m.in. prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego czy Rafała Dutkiewicza, który rządzi Wrocławiem.

A co mają ci, których oświadczenia już możemy zobaczyć? Oto wybrane pozycje.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: miliony na koncie, mieszkanie za 1,5 mln zł

Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2017 r. zgromadziła na swoim koncie ponad 3 mln zł, 985 euro, tysiąc dolarów i 90 funtów. Do tego należy doliczyć ponad 664 tys. zł w papierach wartościowych.

Ponadto prezydent stolicy może pochwalić się 200-metrowym domem o wartości 1 mln 100 tys. zł oraz mieszkaniem o powierzchni 78 mkw., wartym 1,5 mln zł.

W 2017 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz zarobiła ponad 118 tys. zł brutto pracując na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast ponad 161 tys. zł to jej roczne wynagrodzenie z urzędu miasta. Do tego należy doliczyć 5170 zł, które prezydent Warszawy otrzymała z tytułu praw autorskich.

Gronkiewicz-Waltz ma w garażu volvo xc 90 z 2004 r. oraz łódź żaglową sasanka.

Jacek Jaśkowiak z piórem za "co najmniej 10 tys. zł"

Skromniej przy Hannie Gronkiewicz-Waltz wygląda stan majątkowy innych prezydentów miast wojewódzkich. Rządzący Poznaniem Jacek Jaśkowiak zgromadził ponad 200 tys. zł, 500 dolarów i ponad 800 euro. Do tego dysponuje papierami wartościowymi na kwotę ok. 13 tys. zł. Ponad 36 tys. zł wynosi z kolei należność od firmy Małpka S.A.

Prezydent Poznania ma udział w mieszkaniu o pow. 224 mkw. Lokal jest warty 650 tys. zł. Jaśkowiak jest też właścicielem m.in. 50-metrowego mieszkania wartego 439 tys. zł, lokalu użytkowego z piwnicą o wartości 1,2 mln zł.

Jako członek rad nadzorczych spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz spółki Remondis Sanitech Poznań uzyskał dochód w wysokości 133 tys. zł. Niecałe 160 tys. to jego wynagrodzenie jako prezydenta miasta, a dodatkowe 66 tys. Jaśkowiak zarobił z tytułu najmu nieruchomości. Z oświadczenia wynika, że Jaśkowiak posiada wieczne pióro warte więcej niż 10 tys. zł.

Paweł Adamowicz ma drogie akcje

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ma na własność 130 tys. zł i 187 tys. zł jako wspólność małżeńską. Z żoną dysponuje także 463 tys. zł w postaci papierów wartościowych. Ponad 2,3 mln zł to wartość jego akcji w spółkach handlowych. Jako prezydent miasta zarobił ponad 178 tys. zł.

Hanna Zdanowska, która rządzi Łodzią ma "tylko" 40,2 tys. zł oszczędności. Ma też połowę udziału w 90-metrowym o wartości ok. 500 tys. zł. Wpisała też do oświadczenia drugie mieszkanie warte ok. 310 tys. zł, które otrzymała w spadku. 161,5 tys. zł to jej wynagrodzenie z urzędu miasta.

Jerzy Wojciech Lubawski, prezydent Kielc zgromadził na koncie 40 tys. zł. Jest także właścicielem mieszkania o pow. 156 mkw., wartego 400 tys. zł. Jako prezydent miasta zarobił niespełna 160 tys. zł.

Zdecydowanie mniej zer na koncie ma Jacek Wójcicki, który w oszczędnościach ma zaledwie ponad 7 tys. zł. Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego zarobił ok. 156 tys. zł jako prezydent.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk odłożył na koncie 20 tys. zł. Żuk, jak wynika z oświadczenia, przekazał w formie darowizny swój dom dzieciom. Ma za to grunty warte ok. 30 tys. zł. Z tytułu pracy w urzędzie miasta oraz Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uzyskał dochód w wysokości ok. 215 tys. zł.

Zarządzający Szczecinem Tomasz Krzystek ma odłożone ok. 23 tys. zł. Prezydent Szczecina posiada na zasadach współwłasności dom o pow. 284 mkw., warty 1,1 mln zł oraz 47-metrowe mieszkanie. W Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zarobił ponad 50 tys. zł, a jego dochód jako prezydenta miasta wyniósł ponad 160 tys. zł.

Tadeusz Ferenc z czterema mieszkaniami

Niemal 128 tys. zł to z kolei oszczędności (jako wspólność majątkowa) Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa. Do tego należy doliczyć także ok. 13 tys. dolarów. Ferenc razem z żoną ma także papiery wartościowe, które wycenia na 110 tys. zł oraz 24,5 tys. zł w certyfikatach inwestycyjnych. Prezydent Rzeszowa ma wspólnie z żoną 3 mieszkania warte od 130 do 295 tys. zł. Wspólnie z córką dodatkowo posiada 55-metrowe mieszkanie o wartości ponad 250 tys. zł. 165 tys. zł to wynagrodzenie Ferenca z urzędu miasta.

Prezydent Torunia Michał Zaleski ma wspólnie z żoną 13 tys. zł. Z pracy w urzędzie miasta otrzymał wynagrodzenie w wysokości ponad 160 tys. zł. Prezydent ma 50-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł.