Pożar na A4 i wielki słup dymu. Zajęła się naczepa ciężarówki z granulatem

Do zdarzenia doszło przed godziną 14. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Opolu do zdarzenia doszło na 250 kilometrze A4 w kierunku Katowic. - To był pożar naczepy samochodu ciężarowego, przewożącego granulat - powiedział nam kpt. Krzysztof Leski z KW PSP w Opolu. Na A4 wystąpiły utrudnienia w ruchu.

Pożar na A4. Kierowca sam się uratował

Po godz. 15 akcja strażaków dobiegała końca, pożar został ugaszony. Trasa jest przejezdna zarówno w kierunku Katowic, jak i Wrocławia. Przyczyna pożaru na A4 nie jest jeszcze znana.

Jak podał fanpage Krapkowice Miasto, kierowca w porę odczepił naczepę od ciągnika, dzięki czemu nie ucierpiał.