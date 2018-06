"Pogoda da się dziś we znaki. Ostrzeżenia przed burzami w kilkunastu województwach"

Pogoda w sobotę zapowiada się burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Gwałtowne burze wystąpią niemal w całej Polsce.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubelskiego.

Pogoda w sobotę. Burze i opady deszczu

Burzom będą towarzyszyły niebezpieczne zjawiska atmosferyczne: silny wiatr, w porywach do 80 km/h i intensywny deszcz. Lokalnie może spaść nawet do 50 mm deszczu. Ostrzeżenia będą obowiązywały do nocy.

Burze nie wystąpią jedynie w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Temperatura w ciągu dnia będzie wynosić od 24 do 28 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje się burza - a dokładnie gdzie dochodzi do wyładowań - można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Pozwalają one sprawdzić między innymi w jakim kierunku przesuwa się burza i kiedy dotrze do nas.

Burzę najlepiej jest przeczekać w budynku lub w samochodzie, jeśli jesteśmy w trakcie podróży. W trakcie wyładowań należy unikać otwartych przestrzeni, nie wolno kłaść się na ziemi lub chować pod drzewami i słupami elektrycznymi. Najlepiej jest kucnąć w zagłębieniu terenu i przeczekać wyładowania.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia.

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia.

Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.