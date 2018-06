Foka z rozbitą czaszką znaleziona w Helu. Dwa tygodnie wcześniej wypuszczono ją na wolność

sailor2016 4 godziny temu Oceniono 37 razy 35

Dorotka z piSSuaru namawiała do mordowania fok, które nie dość, że są pod całkowitą ochroną to grozi im wyginięcie. Może tak prokuratura postawiła by tej pani zarzuty dotyczący namawiania do popełnienia przestępstwa i to jak widać namawiała skutecznie.