Pożar na wysypisku śmieci w Kartowicach w Lubuskiem. Ogień pojawił się nad ranem

Do wybuchu pożaru na wysypisku śmieci w Kartowicach doszło w sobotę przed godz. 7 rano - podaje "Gazeta Lubuska". Ogień objął obszar ok. 10 arów, gasiło go pięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja została opanowana po kilkudziesięciu minutach.

To już kolejny pożar składowiska odpadów w ostatnich tygodniach. Jak podał w piątek w Polskim Radiu 24 wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, od początku roku odnotowano w Polsce już ponad 80 takich pożarów. Zwrócił przy tym uwagę, że często są to miejsca, w których składowane są odpady z zagranicy, a przykładem jest Zgierz, gdzie doszło do jednego z większych pożarów.

Rząd zapowiedział walkę z procederem nielegalnego wwożenia, porzucania i podpalania odpadów. Według Ministerstwa Środowiska straty poniesione w wyniku ostatnich pożarów składowisk to kilkaset milionów złotych.

Przyczyny i okoliczności pożarów na terenach składowisk odpadów zbada specjalny zespół Prokuratorów - poinformowała Prokuratura Krajowa.

W całym ubiegłym roku wybuchło 150 podobnych pożarów.