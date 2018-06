Pułkownik Robert O. miał proponować seks 14-latce. Były dowódca dywizji oskarżony

ggggogitek godzinę temu Oceniono 10 razy 4

ale jak poszkodowana nie istnieje, to za co poniesie kare ten zolnierz? Przed sadem powie, ze chcial sobie przez internet poswintuszyc i dostanie co najwyzej grzywne.



A ten lowca to kiedys sie doigra, jak ktorys prawdziwy pedofil sprawi, ze ow lowca dwa miesiace w szpitalu bedzie sie kurowal. To igranie z ogniem.



PS: Kto byl na Woodstoku ten wie, co wyprawiaja tam 14-latki albo i mlodsze. Nazywanie amatora 14-letnich wdziekow pedofilem to naduzycie. Wg. definicji medycznej, pedofilia to skolnnosc do dziewczynek przed dojrzewaniem czyli "lysych" i zupelnie plaskich. Kto widzial jak zbudowane sa taplajace sie w blocie na Woodstoku 14 latki ten wie, ze dzieci to nie sa.



Pedofilie powinno sie pietnowac. Ale prawdziwa pedofilie. W Niemczech czy Hiszpanii dorosly przylapany w aucie przez policje z 14 latka moze nawrzeszczec na policje za zaklocanie romantycznego wieczoru. Takie tam maja prawo.