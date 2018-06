Nieoficjalnie: Bartłomiej W. zatrzymany. Wnuk Lecha Wałęsy miał pobić Szwedów

krynolinka 3 godziny temu Oceniono 52 razy 8

Nowocześni wyklęci tłuką wschodnich sąsiadów za Wołyń, może potomek Lecha tłukł za Potop?

A na serio to wiadomo, że nie jest ważne kto bejsbola trzyma. Tylko, że hejt na Wałęsę jest taki jakby to on był sprawcą, a nie wnuk.