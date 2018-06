Pomorski sanepid sprawdził wodę w Bałtyku. W okolicach Sopotu odkrył bakterie E.coli

proteusz33 26 minut temu 0

Ciągnący się od kilkunastu lat spór o korty w Sopocie to dla jednych dowód na istnienieWarta nawet 80 mln zł 4-hektarowa działka w centrum Sopotu, tuż przy pasie nadmorskim - to ona stanowi oś sporu między zarządem Sopockich Klubu Tenisowego a prezydentem Sopotu. Co prawda mieszczą się na niej korty, hale i budynki klubowe, a plany zagospodarowania przewidują tu jeszcze dodatkowe usługi hotelowe, ale - jak przekonują obie strony - nie o sport chodzi ale o tzw. "układ sopocki", a dla innych walka o oczyszczenie tenisowego środowiska w mieście.

- Za czasów AWS weszły w życie przepisy, które umożliwiały takie uwłaszczenie. Pod koniec lat 90. wszystkim sopockim klubom sportowym i instytucjom kultury zaproponowaliśmy więc przedłużenie dzierżawy zajmowanych przez nie terenów o 30 lat, aby zagwarantować utrzymanie tam funkcji społecznych. Wszystkie przyjęły propozycję. Wszystkie poza SKT - mówi Jacek Karnowski.