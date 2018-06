Rowerzysta z dużą siłą uderzył w miejską latarnię. Wcześniej został potrącony. Nagranie z kamer

Do wypadu doszło 16 maja tuż po godzinie 20 na ulicy Długiej w Bydgoszczy. Kierujący pojazdem marki Seat, wyjeżdżając z ulicy Wąskiej, przy ograniczonej widoczności (zaparkowany czerwony pojazd marki Opel Zafira), nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. Kierujący jednośladem po kontakcie z pojazdem stracił panowanie nad rowerem i uderzył z dużą prędkością w słup oświetleniowy.

Na szczęście 20-latek uderzył obojczykiem w słup. Niewiele brakowało by uderzył głową. Pomocy udzielili mu przechodnie. Na miejsce przyjechało pogotowie, które zabrało go do szpitala.

Policjanci, którzy prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania wypadku, apelują do użytkowników ruchu drogowego o zachowanie zasady ograniczonego zaufania. Zwracają też uwagę kierowcom, by ci parkowali w miejscach, gdzie jest to dozwolone, gdzie nie utrudniają lub nie ograniczają widoczności. Natomiast rowerzystów zachęcają do używania kasków.