Polska pójdzie szlakiem Irlandii? Już niemal połowa Polaków za liberalizacją prawa aborcyjnego

Wlodzimierz Krzysztofik 2 godziny temu Oceniono 21 razy 15

W całym tym "rozumowaniu" jest jeden podstawowy błąd. Otóż przeciwnicy aborcji z uporem maniaka na zapłodnioną komórkę mówią człowiek. I tu sami wpadli w pułapkę bez wyjścia. Otóż uznanie zapłodnionej komórki za człowieka to absolutnie katastrofalne skutki dla wszystkich. Bo skoro człowiek to ma wszystkie prawa, nie tylko z konstytucji. Na początek trzeba mu nadać numer PESEL a dalej jest tylko coraz gorzej. Irlandczycy mieli więcej rozumu bo nie nazwali embriona człowiekiem tylko wpisali literalnie do konstytucji ochronę zarodka i płodu właśnie. PIS nie jest w stanie zmienić konstytucji więc naciąga prawo. A to jest bezprawie Panie ZERO.