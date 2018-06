Pogoda na piątek. Długi weekend wciąż upalny. Ale w całym kraju mogą pojawić się burze

Mieliście dziś w nocy problemy ze spaniem? Z pewnością nie jesteście sami. Za nami kolejna ciepła noc, kiedy temperatury nie spadły poniżej 16-18 stopni Celsjusza, a jeszcze o północy było więcej niż 20 stopni.

Piątek od rana zapowiada się upalnie. Już przed 8 rano temperatury sięgną 22-24 stopni w praktycznie całym kraju. Nieco chłodniej będzie jedynie w górach i na wybrzeżu.

W ciągu dnia - upał. Najgoręcej będzie wczesnym popołudniem. Wtedy termometry pokażą od 27 stopni w Rzeszowie, Gdańsku i Białymstoku, przez ok/ 29 w Warszawie, Opolu i Łodzi, po nawet 32 stopnie w Wielkopolsce i woj. Lubuskim.

Burze i upały w piątek - alerty IMGW

Od rana niebo nad większością Polski będzie bezchmurne. Jednak w ciągu dnia zachmurzenie będzie rosnąć wraz z falą chmur znad południowego zachodu. W drugiej połowie dnia można spodziewać się przelotnych opadów i burz, szczególnie na zachodzie Polski.

Także w zachodnich województwach będzie najgoręcej. IMGW wydało ostrzeżenia pogodowe w związku z upałami. Obowiązują one dziś do wieczora dla części lub całości województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Zobacz prognozę na interaktywnej mapie:

Pogoda. Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje się burza - a dokładnie gdzie dochodzi do wyładowań - można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Pozwalają one sprawdzić między innymi w jakim kierunku przesuwa się burza i kiedy dotrze do nas.

Jak zachować się w czasie burzy?

Burzę najlepiej jest przeczekać w budynku lub w samochodzie, jeśli jesteśmy w trakcie podróży. W trakcie wyładowań należy unikać otwartych przestrzeni, nie wolno kłaść się na ziemi lub chować pod drzewami i słupami elektrycznymi. Najlepiej jest kucnąć w zagłębieniu terenu i przeczekać wyładowania.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Taki komunikat opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Takie ostrzeżenie IMGW przewiduje wystąpienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia".

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Jest to najwyższy stopień ostrzeżenia, który przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.