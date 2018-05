Niespodziewany zwrot we włoskiej polityce. Miały być nowe wybory, a jednak powołano premiera

jozbieszczad przed chwilą 0

Nie miało być ponownych wyborów .

Miało być zgromadzenie na Piazza Massimo 2 czerwca ,organizowane przez tych ,którzy zdobyli demokratyczną większość do tworzenia rządu przeciw prezydentowi i jego impiczmentu ,,

To druga próba .

To szansa dla presidente della repubblica ..

Jak teraz nie zaakceptuje rządu i ministrów to ...impiczmęt .

I tyle .

Ale dziś wypiłem???