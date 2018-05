Tragedia koło Raciborza. Wciąż nie wiadomo, dlaczego trzeźwy kierowca wjechał w rowerzystów

iremus godzinę temu Oceniono 9 razy 3

Policja niezmiennie apeluje do kierowców o ostrożną jazdę .....

100 tysięcy i jedynie na co ich stać to na apelowanie. A na drogach horror i agresja. Tylko kilka procent kierowców sygnalizuje wyprzedzanie rowerzystów i omijanie pieszych. Odmóżdżona warszawka narzuciła modę na jazdę bez kierunkowskazów i na wariata. Moda ta opanowała cały kraj. Wiejskie i prowincjonalne buraki zamieniają uliczki w drogi ekspresowe . Jakie są następstwa mody na łamanie reguł ruchu drogowego donoszą codziennie media.