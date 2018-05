piotr1271 25 minut temu Oceniono 2 razy 0

W Korczowej zatrzymano Ukraińca bez butów i ze związanymi rękami. Mężczyzna został pobity. Czy na Czerskiej naprawdę nie ma osoby znającej język polski na poziomie szkoły podstawowej? Zatrzymano? Za co? Za to, ze był bez butów i miał związane ręce? No i szczyt szczytów. Mężczyzna został pobity. Jesli Straż Graniczna tak wymierza sprawiedliwość za brak butów i związane ręce to od dzis będę omijał ja szerokim łukiem;)))