Dzień Dziecka został ustanowiony przez ONZ w 1954 roku w celu zwiększania świadomości na temat praw dzieci. W Polsce i w innych byłych państwach bloku wschodniego święto to obchodzi się 1 czerwca.

Dzień Dziecka. Darmowa komunikacja

W Dzień Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli za darmo podróżować Kolejami Mazowieckimi. Dotyczy to osób urodzonych w roku 2002 i później. Starsze dzieci powinny mieć przy sobie dokument poświadczający ich wiek. W podobny sposób Dzień Dziecka zamierza uczcić PKP Intercity. Darmowe przejazdy dla dzieci obowiązują od 30 maja do 1 czerwca włącznie. Dotyczy to pociągów EIP, EIC, IC oraz TLK. Do tego na dzieci czekają liczne atrakcje na dworcu Warszawa Wschodnia, a także w Stacji Muzeum (2-3 czerwca).

Dzień Dziecka 2018. Warszawa

Dzień Dziecka w stolicy można spędzić na wiele innych sposobów. Darmowe wydarzenia organizuje Muzeum dla Dzieci, Tajemnica Klockowej Wyspy, oraz Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta.

Dzień Dziecka 2018. Kraków

Z okazji Dnia Dziecka w Krakowie można odwiedzić Centrum Serenadę, która tego dnia zamieni się w prawdziwy dziecięcy raj. Nie zabraknie dmuchanych obiektów, stoisk z kolorową watą cukrową oraz pokazów organizowanych przez mimów, szczudlarzy czy animatorów. W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przedstawione zostaną bajki i baśnie japońskie. Warto zabrać dzieci na FMF4Kids, czyli imprezę łączącą elementy nauki z dobrą zabawą. Na uczestników czeka nauka tańca, budowanie klocków, malowanie twarzy, ale też warsztaty z budowania maszyn czy grania na instrumentach.

Dzień Dziecka 2018. Trójmiasto

Dzień Dziecka będzie hucznie świętowany w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie. W sobotę 2 czerwca przed Urzędem Miejskim w Gdańsku organizowany jest Festyn Rodzinny. Planowane są pokazy taneczne i pokazy straży pożarnej. Wieczorem w Gdańsku odbędzie się też koncert "Będzie się działo". W Gdyni atrakcje planowane są w Parku Rady Europy. Na Wielkim Kacku odbędzie się Kaszubski Dzień Dziecka. Wydarzenia naukowe i sportowe planuje Centrum Nauki Experyment oraz Ergo Arena. Dzień Dziecka będzie również obchodzony na sopockich błoniach oraz w Muzeum Sopotu.

Dzień Dziecka 2018. Poznań

Dzień Dziecka w Poznaniu można spędzić na warsztatach naukowych prowadzonych przez Centrum Nauki Heweliusz. Teatr Polski ogłasza Teatralny Dzień Dziecka, a na plaży miejskiej Wilda organizowane będą warsztaty stolarskie, artystyczne oraz lekcje gry na ukulele i tańca hula. 1 czerwca w Starym Browarze dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach dekorowania ciasteczek z Wedlem. Dowiedzą się również nieco więcej na temat ekologii i ochrony zagrożonych gatunków.

Dzień Dziecka 2018. Wrocław

W długi weekend warto odwiedzić z dziećmi Wrocław. 1 czerwca organizowany jest Filmowy Festiwal Dzieci. 2 czerwca najmłodsi będą świętować swój dzień na zajezdni Dąbie. Na tory wyjadą legendarne tramwaje i autobusy, do tego w planach są liczne gry i zabawy. 3 czerwca organizowany jest rodzinny Piknik Wolności. Do tego od 1 do 3 czerwca dzieci w wieku 4-7 lat będą mogły wziąć udział w specjalnie organizowanym dla nich zwiedzaniu Zamku Książ.