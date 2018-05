Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy i początkiem długiego weekendu. Szlaki górskie stają się wyjątkowo zatłoczone. TPN zaleca wszystkim przybywającym w tym czasie do Tatr zastosowanie się do poniższych porad.

Boże Ciało w Tatrach. O czym pamiętać?

Tatrzański Park Narodowy zaleca, by wyruszyć na szlak jak najwcześniej i żeby wybrać transport zbiorowy. Nie będziemy musieli szukać miejsca do zaparkowania, ani nie zapłacimy za parking. Do szlaków w Morskim Oku i innych dolin dojeżdża wiele autobusów, a na terenie Zakopanego możemy korzystać z licznych linii komunikacji miejskiej. Warto również wcześniej kupić e-bilet do Parku. Osoby z tymi biletami będą obsługiwane w specjalnych punktach poza kolejką.

Boże Ciało. Zalecenia dla kierowców

Turyści powinni pamiętać o tym, aby przed zakupem biletów wstępu czy miejsca parkingowego przygotować odliczone kwoty i odpowiednie dokumenty uprawniające do zniżek. W godzinach szczytu ruch na drodze będzie prowadzony przez policjantów, strażaków oraz strażników TPN. Należy bezwzględnie stosować się do ich instrukcji. Kierowcy jadący na Słowację powinni ominąć odcinek drogi Wierch Poroniec–Łysa Polana i zamiast tego wybrać przejście Jurgów czy Chochłów. Kierowcy autokarów muszą pamiętać, że nie wjadą na parking na Palenicy Białczańskiej. Mogą zatrzymać się na Łysej Polanie.

Tatry. Których miejsc nie odwiedzimy?

Nie wszystkie miejsca w Tatrach są czynne. Na razie zamknięta jest herbaciarnia w Dolnie Strążyskiej. Z powodu zagrożenia spadającymi kamieniami nie wejdziemy do Jaskini Mroźnej. Zamknięty jest również szlak między Świnicą a Zawratem.

Boże Ciało w Tatrach. Pogoda

Pogoda w Tatrach jest dzisiaj dość ciepła. Możemy spodziewać się temperatur od kilkunastu do ponad 20 st. C. Miejscami wystąpią zachmurzenia. Z kolei warunki do wędrówki górskiej zostały określone jako zmienne. Miejscami szlaki są śliskie i błotniste, a w potokach zaobserwowano podniesiony stan wód. Najwięcej błota znajduje się w Dolinie Lejowej i Starorobociańskiej