Dzień Dziecka zepsuli im kierowcy. Zamiast jazdy na kucykach i frajdy, płacz przedszkolaków

Miałam o tym nie pisać, ale skoro można pisać o kucykach, które nie były katowane, to i ja opiszę moją traumę. Potrzebowałam na dzisiaj świeże winogrona. Pytałam wcześniej w sklepie, czy będą, odpowiedzieli, że tak. Wczoraj poszłam je kupić no i nie było. To znaczy były, ale stare. Gdzie mam napisać, do kogo się zwrócić, żeby przykładnie ukarać nieuczciwego sprzedawcę?