Pogoda w Boże Ciało. Wakacyjne upały w całej Polsce, miejscami możliwe burze i grad

W Bo瞠 Cia這 najwi璚ej s這鎍a b璠zie w p馧nocno-wschodniej Polsce, ale najcieplej ma by na zachodzie - temperatury mog przekroczy nawet 30 stopni Celsjusza. W reszcie kraju w ci庵u dnia b璠zie przybywa chmur, a po po逝dniu i wieczorem miejscami wyst徙i przelotne opady deszczu i burze.

W miejscach, gdzie wyst徙i burze mo積a spodziewa si ulewnego deszczu i gradu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, 瞠 b璠zie upalnie: na Suwalszczy幡ie do 26 st. C, w Lubuskiem i Nizinie Szczeci雟kiej do 31 st. C. Ch這dniej b璠zie na p馧nocy - 23 st. C. i Pog鏎zu Karpackim - 25 st.

IMGW wyda這 te ostrze瞠nia meteorologiczne I stopnia zwi您ane z upa貫m dla czterech wojew鏚ztw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

Czym jest ostrze瞠nie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Taki komunikat opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje wyst徙ienie "niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, kt鏎e mog powodowa szkody materialne, mo磧iwe zagro瞠nie 篡cia".

Pogoda. Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje si burza - a dok豉dnie gdzie dochodzi do wy豉dowa - mo積a znale潭 na specjalnych stronach internetowych. Pozwalaj one sprawdzi mi璠zy innymi w jakim kierunku przesuwa si burza i kiedy dotrze do nas.

