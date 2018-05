17-latkowie włamali się na konta koleżanek i wysyłali wiadomości. Mogą iść do więzienia na 5 lat

Dwaj 17-latkowie na konta swoich koleżanek włamali się w ubiegłym roku. We wrześniu i w październiku bezprawnie uzyskali do nich dostęp i rozesłali wiadomości do ich znajomych. Wymienili się też hasłami pozwalającymi na manipulowanie zawartością kont należących do pokrzywdzonych dziewcząt.

17-latka zorientowała się, że ktoś włamał się na jej profil, kiedy otrzymała wiadomość od stojącej obok niej znajomej, która akurat nie prowadziła z nią żadnej korespondencji. W przypadku drugiej pokrzywdzonej, 14-latki, scenariusz był taki sam.

Dziewczęta o zdarzeniu powiadomiły mundurowych, a ci zajęli się sprawą. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą namierzyli i dotarli do nastoletnich sprawców, a także zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Obaj nastolatkowie wczoraj je usłyszeli i przyznali się do winy. Teraz do więzienia mogą trafić nawet na 5 lat.