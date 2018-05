Pogoda w Boże Ciało i długi weekend. Przez Polskę przejdzie fala upałów, a miejscami burze

Już w środę w południe 30 stopni odnotowano w Suwałkach, w Toruniu i lokalnie na Pomorzu. Słabe burze mają przejść do końca dnia nad zachodnią częścią kraju, Śląskiem i Ziemią Łódzką.

Pogoda na Boże Ciało

Jak podaje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, święto Bożego Ciała będzie także bardzo gorące. Prognozowana temperatura najwyższa w ciągu dnia - od 26 stopni na północnym-wschodzie, do około 29 w centrum i 31 na zachodzie kraju. Trochę chłodniej będzie nad morzem: od 23 do 26 stopni.

Najwięcej słońca będą mieli mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Na pozostałym obszarze z upływem dnia chmur będzie przybywać, późno po południu i wieczorem miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Burze nie będą bardzo liczne, ale gdy już wystąpią, będą wiązać się z ulewnym deszczem i gradem.

Pogoda na długi weekend

Piątek będzie najgorętszy w tej fali upałów. Na Dolnym Śląsku możemy spodziewać się aż 32 stopni, 30 na zachodzie i południu, 27 w centrum - zapowiadają synoptycy. Najchłodniej będzie na północnym-wschodzie: od 22 do 24 stopni.

Aż do niedzieli w pogodzie nie będzie większych zmian. Zachmurzenie okresami będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, miejscami również burz. Temperatura maksymalna na ogół od 25 do 29 stopni, lokalnie 30 stopni, tylko na północnym wschodzie nieco chłodniej - od 21 do 25 stopni.

Ochłodzenie od wtorku

Koniec upałów przyniesie dopiero wtorek. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym-wschodzie, do 22 w centrum i 28 na południu.

Pogoda. Gdzie jest burza?

Informacje o tym, gdzie w tej chwili znajduje się burza - a dokładnie gdzie dochodzi do wyładowań - można znaleźć na specjalnych stronach internetowych. Pozwalają one sprawdzić między innymi w jakim kierunku przesuwa się burza i kiedy dotrze do nas.

Jak zachować się w czasie burzy?

Burzę najlepiej jest przeczekać w budynku lub w samochodzie, jeśli jesteśmy w trakcie podróży. W trakcie wyładowań należy unikać otwartych przestrzeni, nie wolno kłaść się na ziemi lub chować pod drzewami i słupami elektrycznymi. Najlepiej jest kucnąć w zagłębieniu terenu i przeczekać wyładowania.