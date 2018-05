Prezydent Andrzej Duda, będący zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, szef MON Mariusz Błaszczak i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch pojawili się 30 maja w Nowej Dębie na ćwiczeniach żołnierzy. Podczas wizyty ogłosili, że MON we współpracy z BBN opracowały założenia I etapu reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (SKiD).

Te zmiany dotyczą m.in. roli Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (tzw. pierwszego żołnierza RP), który ma zyskać nowe miejsce w hierarchii - podlegać mu będą dowódca generalny, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych czy szef Inspektoratu Wsparcia.

Oprócz tego Szef Sztabu Generalnego WP w czasie wojny będzie dowodził Siłami Zbrojnymi RP do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia.

"W wyniku tych zmian nastąpi dostosowanie struktur dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO" - wskazuje MON na swojej stronie internetowej.

Decyzje dot. WOT

Zmiany obejmą też Wojska Obrony Terytorialnej, które mają w przyszłości być zintegrowane z innymi rodzajami Sił Zbrojnych. Jednak dopóki WOT nie osiągnie pełnej zdolności do działania, to będzie - jak dotychczas - podlegać Ministrowi Obrony Narodowej.

Do zakończeniu tego procesu Wojska Obrony Terytorialnej, tak jak pozostałe rodzaje Sił Zbrojnych, zostaną podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

- mówił minister Błaszczak. Takie działania mają sprawić, że proces formowania się WOT nie zostanie zakłócony. Szef MON wyjaśniał też, że nowy SKiD, który ma zastąpić ten stworzony w 2014 roku przez rząd PO-PSL, ma być klarowny. - To, co zostało wprowadzone za czasów koalicji PO-PSL, to system tworzący chaos kompetencyjny. Odchodzimy od tego - oznajmił Błaszczak.

Prezydent: Współpraca z szefem MON układa się świetnie

Podczas konferencji zadowolenia ze współpracy nie krył prezydent Andrzej Duda, który mówił m.in., że do prac nad SKiD minister Błaszczak "przystąpił intensywnie zaraz po objęciu stanowiska".

Współpracowaliśmy przez ten czas bardzo ściśle i udało się przygotować już dużą część właśnie tego nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia. Cieszę się bardzo panie ministrze, że ta współpraca nam się tak dobrze układa i że wspólnym wysiłkiem dla naszych sił zbrojnych i dla Rzeczpospolitej udaje nam się przygotować ten niezwykle ważny dokument

- powiedział prezydent.

SKiD za czasów Antoniego Macierewicza

O SKiD boje z prezydentem Dudą toczył były szef MON Antoni Macierewicz. Prace nad nowym systemem nie układały się najlepiej i np. w sierpniu 2017 roku prezydent zdecydował, że nie doszło do wręczenia nominacji generalskich i admiralskich w siłach zbrojnych.

Kancelaria Prezydenta jako powód tej decyzji podawała właśnie brak postępów nad SKID:

W ocenie Prezydenta, trwające prace i brak uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP nie stwarzają warunków do merytorycznej oraz uwzględniającej potrzeby armii oceny przedstawionych kandydatur do awansów generalskich.

Kancelaria Prezydenta wskazywała wówczas, że prezydent oczekiwał współpracy między BBN a MON w kwestii SKiD, co pozwoliłoby na "podjęcie stosownych decyzji kadrowych".