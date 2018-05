Boże Ciało jest obchodzone na pamiątkę tego, jak Jezus Chrystus w trakcie Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. W Polsce tego dnia na ulice wyruszą procesje eucharystyczne, które zatrzymają się po kolei przy czterech ołtarzach. Zostaną na nich odczytane cztery Ewangelie. Ołtarze ustanowione na terenie parafii mają być symbolem tego, że Bóg jest ciągle obecny wśród swoich wiernych. Kwiaty sypane w procesji są znakiem wdzięczności wobec Boga.

Boże Ciało. Co to za święto?

Boże Ciało. Geneza

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była pierwszy raz obchodzona w Belgii w 1247 roku. Święto zostało ustanowione pod wpływem widzeń, jakie miała miejscowa zakonnica. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 1320 roku w diecezji krakowskiej pod przywództwem biskupa Nankiera. Boże Ciało to święto ruchome, które wypada 60 dni po Wielkanocy. Jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego nie są wtedy czynne duże sklepy.

Boże Ciało – czy trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest świętem nakazanym. Tego dnia wierni są zobowiązani do uczestniczenia w mszy świętej. Do tego, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, muszą powstrzymać się od prac niekoniecznych. Udział w samej procesji nie wystarczy i nie zastąpi pójścia do kościoła.