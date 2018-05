Międzynarodowy dzień bez stanika. Czy warto obchodzić to święto?

Kobiety nosiły biustonosz już w starożytnej Grecji, aby móc lepiej uprawiać sport. Współczesny odpowiednik biustonosza pojawił się dopiero w 1910 roku. Wymyśliła go Caresse Crosby. Nowszy model – ze wzmocnionymi miseczkami, które rozdzielały piersi – został zaprojektowany w 1943 roku dla Jane Russel do roli w filmie "Wyjęty spod prawa". Do zrzucenia biustonoszy namawiały feministki w latach 60. i 70. Jednak ich noszenie było nadal popularne ze względu na dresscode w pracy.

Jak dobrać biustonosz?

Źle dobrany biustonosz powoduje problemy ze zdrowiem. Biustonosz nie powinien być zbyt luźny, ani zbyt ciasny w obwodzie. Za duży obwód sprawia, że piersi są podtrzymywane przez ramiączka, które uciskają ramiona. Natomiast jeżeli biustonosz jest zbyt opinający, to utrudnia krążenie krwi w całej klatce piersiowej. Do tego należy zwrócić uwagę na dobrze dobrane miseczki i odpowiednią długość ramiączek. Dzień bez stanika to dobry moment by odwiedzić brafitterkę.

Biustonosz a kwestie medyczne

Oficjalnie samo noszenie biustonosza nie wywołuje problemów ze zdrowiem. Natomiast źle dobrany stanik może powodować bóle pleców, dolegliwości związane z barkami, ramionami, a nawet bólami głowy. Dobrze dobrany biustonosz jest wręcz niezbędny u kobiet cierpiących na schorzenia pleców.

Dzień bez stanika. Pamiętaj o badaniach

Dzień bez stanika to dobry moment by przypomnieć sobie o profilaktyce raka piersi. Badania należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Na bieżąco można również przeprowadzać samobadanie piersi.