Wypadek na DK1 w miejscowości Kobiór. Tir wylądował w rowie. Utrudnienia na drodze do Tychów

Teraz na odcinku DK1 trwa stawianie pojazdu na koła. Ciężarówka przewróciła się bokiem do podmokłego rowu. Służby ratunkowe mogą wyciągać tira nawet do wieczora. Na miejscu zdarzenia tworzą się korki.

Ciężarówka na DK1

Wypadek na DK1 zdarzył się dzisiaj o godz. 3. Doszło do niego prawdopodobnie z winy kierowcy, który stracił panowanie nad pojazdem.

W ostatnich dniach w województwie śląskim doszło do kilku podobnych wypadków. Dwa dni temu w miejscowości Ornontowice na autostradzie A1 przewróciła się ciężarówka przewożąca warzywa. Ranne zostały dwie osoby. Wczoraj w Rudzie Śląskiej, na rondzie Obrońców Westerplatte, doszło z kolei do przewrócenia się tira przewożącego mięso. Przed postawieniem pojazdu na koła towar trzeba było najpierw rozładować.

Tragiczny wypadek na DK1

Do tragicznego wypadku doszło w minioną sobotę na trasie DK1 w miejscowości Siedlec Duży. Kierowca mitsubishi zboczył na pas w stronę Katowic i wjechał pod prąd zderzając się z samochodem, w którym były cztery osoby. Wszyscy trafili do szpitala. Jedna z pasażerek zmarła. Okazało się, że 42-letni Ukrainiec, który kierował mitsubishi, miał 5 promili alkoholu we krwi.