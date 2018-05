"CBŚP zatrzymało oszusta z Nigerii ściganego przez FBI. Mógł wyłudzić nawet 7 mln dolarów."

Obywatel Nigerii był poszukiwany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za udział w zmowie, przestępstwa telekomunikacyjne, bankowe, a także kradzież tożsamości.

Mężczyzna miał za pośrednictwem portali internetowych wyłudzać pieniądze. Jego dane trafiły do bazy osób poszukiwanych przez Interpol, a funkcjonariuszom CBŚP do spraw poszukiwań osób tak zwanym "łowcom cieni" wystarczyło zaledwie kilkadziesiąt godzin, żeby go zatrzymać. Na jednym z wrocławskich osiedli kompletnie zaskoczony Nigeryjczyk nie stawiał oporu.

Zatrzymany trafił do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, a teraz czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.