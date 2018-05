Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Opolu poszukują kierowcy Skody Superb combi, koloru jasnego, rok produkcji to ok. 2013 r. Samochód ma najprawdopodobniej uszkodzony przód.

Policja podejrzewa, że to właśnie to auto potrąciło we wtorek kobietę na przejściu dla pieszych na ul. Ozimskiej. Mimo reanimacji pieszej nie udało się uratować.

- Osoba, która prowadziła samochód, nie zatrzymała się. Wykonaliśmy na miejscu oględziny, ustaliliśmy świadków, teraz nasze czynności zmierzają do zatrzymania sprawcy - mówi portalowi Gazeta.pl asp. Karol Brandys.